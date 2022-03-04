Еще один трофей в копилку Украины: в Затоке ПВО сбила вражеский самолет

Россия потеряла еще один самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская противовоздушная оборона сбила вражеский самолет вблизи Затоки, что в Одесской области. Об этом на странице в Facebook сообщает ВМС ВС Украины.

"Подразделение ПВО под курортной Затокой уничтожило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают.

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Также отмечается, что оккупанты обстреляли и сам курортный Залив. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. Что было целью российских военных в поселке – непонятно.

Ситуация в Одессе

3 марта оккупанты совершили дважды обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области.

Украинские силы ПВО сбили самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области.

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2 марта оккупанты России нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, взрыв прогремел в районе аэропорта.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

В Одессе коммунальщики приступают к замене рекламы по городу. Для этого разработали специальные рекламные баннеры, которые разместят на улице.

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