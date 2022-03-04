Еще один трофей в копилку Украины: в Затоке ПВО сбила вражеский самолет

Россия потеряла еще один самолет / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская противовоздушная оборона сбила вражеский самолет вблизи Затоки, что в Одесской области. Об этом на странице в Facebook сообщает ВМС ВС Украины.
"Подразделение ПВО под курортной Затокой уничтожило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают.
Также отмечается, что оккупанты обстреляли и сам курортный Залив. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. Что было целью российских военных в поселке – непонятно.
Ситуация в Одессе
3 марта оккупанты совершили дважды обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области.
Украинские силы ПВО сбили самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области.
2 марта оккупанты России нанесли удар по Одессе. По предварительным данным, взрыв прогремел в районе аэропорта.
В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
В Одессе коммунальщики приступают к замене рекламы по городу. Для этого разработали специальные рекламные баннеры, которые разместят на улице.
9-й день войны в Украине
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 4 марта.
- На утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава. ВСУ удалось в Вознесенске разбить колонну российских военных с меткой Z.
- В Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.
- Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты.
- Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу. Среди защитников Запорожской АЭС есть убитые и раненые.
- В случаев взрыва на ЗАЭС значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.
- Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке.