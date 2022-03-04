Ще один трофей у скарбничку України: у Затоці ППО збила ворожий літак

Росія втратила ще один літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська протиповітряна оборона збила ворожий літак поблизу Затоки, що на Одещині. Про це на сторінці Facebook повідомляє ВМС ЗС України.

"Підрозділ ППО під курортною Затокою знищив російський літак, який атакував один із об'єктів військової інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Пілота, який встиг катапультуватись, розшукують.

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Також зазначається, що окупанти обстріляли і саму курортну Затоку. На щастя, потерпілих від атаки немає. Що було метою російських військових у селищі – незрозуміло.

Ситуація в Одесі

3 березня окупанти здійснили двічі обстріли у селі Біленьке, Білгород-Дністровського району Одеської області.

Українські сили ППО збили літак, який намагався обстріляти електропідстанцію у селі біля Затоки Білгород-Дністровського району Одеської області.

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2 березня окупанти Росії завдали удару по Одесі . За попередніми даними, вибух пролунав у районі аеропорту.

В Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

В Одесі комунальники приступають до заміни реклами містом. Для цього розробили спеціальні рекламні банери , які розмістять на вулиці

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