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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Одесской области сбили вражеский самолет — видео

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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3 марта, 15:40
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Пилот успел катапультироваться, его ищут
В Одесской области сбили самолет
В Одесской области сбили самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские силы ПВО сбили самолет, который пытался обстрелять электроподстанцию в селе у Затоки Белгород-Днестровского района Одесской области. Об этом сообщает одесское издание Думская.

По словам очевидцев, из подбитой машины успел катапультироваться пилот. Сейчас его ищут.

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Всем, кто видел, просят сообщать информацию в кол-центр по телефонам (04849) 3-33-33, (067) 333-06-23.

Ситуация в Украине 3 марта

Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались лишь горы обгоревшего железа.

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В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.

СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.

В Украине убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

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Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать российским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они едут. Фото с бомбежками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.

Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек;
  • танков ‒ 217 ед.;
  • боевых бронированных машин – 900;
  • артиллерийских систем – 90;
  • реактивных систем залпового огня – 42;
  • средств ПВО – 11;
  • самолетов – 30 (информация уточняется);
  • вертолетов – 31 (информация уточняется);
  • автомобильной техники – 374;
  • легких скоростных катеров – 2;
  • цистерн с топливом – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Военные отмечают, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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