Кибератака продолжается: в Украине не работает ряд государственных сайтов (обновлено)

Сайты госорганов снова "легли"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине продолжается волна кибератак. Сейчас, кроме сайтов Минобороны и ВСУ, которые перестали работать раньше, не работает ряд других порталов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Какие сайты не работают?

Так, по состоянию на 00:50 не работают сайты:

Министерства образования и науки;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям;

Министерства юстиции Украины;

Министерства финансов;

Министерства молодежи и спорта;

Министерства инфраструктуры;

Министерства цифровой трансформации;

Министерства информационной политики.

Хакерские атаки 15 февраля

Из-за атаки хакеров наблюдались неполадки в работе приложений"Приват24"и "Ощад24/7". Кроме того, перестали работать сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Если банковские программы уже работают, сайты все еще нет. Также вечером хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака была отбита. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, для пользователей "Дії" атака осталась незаметной. Кроме того, хакеры взялись за атаку на Monobank. В настоящее время приложение банка работает стабильно, однако, как заявил основатель Monobank Олег Гороховский, "если будет мощно штормить, будем вынуждены временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину".

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