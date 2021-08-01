Коронавирус, итоги недели. В Украине умер первый человек с "Дельта"-штаммом, а власти готовятся к новому локдауну

В Украине 4819 новых случаев коронавируса и полным ходом идет вакцинация населения, в Николаеве хотят делать прививки даже в общественном транспорте

В Украине за время пандемии COVID-19 заболели 2 253 269 человек/Фото: колаж "Сегодня"

В Украине с каждой неделей постепенно растет количество новых случаев коронавируса. Несмотря на то, что в стране активно идет вакцинация населения – люди болеют, появились даже первые случаи "Дельта"-штамма. А тем временем в Кропивницком планируют развернуть вакцинацию горожан в троллейбусах и автобусах.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 26 июля по 1 августа, в Украине зафиксировали 4819 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 3955 больных COVID-19. А за время пандемии коронавируса заболели в общем 2 253 269 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу – 3 571 445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек. Всего проведено 5 594 703 прививки.

А тем временем, в Минздраве утвердили рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике – позволили вакцинацию детей от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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Поставки вакцины

В Украине уже сделали 5 миллионов прививок от коронавируса, а до конца года планируется вакцинировать большинство взрослого населения. Для этих целей наша страна получит почти 50 миллионов доз вакцины. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что только за средства госбюджета до конца года будет привезено в Украину 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, которую нашей стране выделило правительство Эстонии. По решению эстонского правительства, Украина получит от Эстонии в общей сложности 200 тысяч доз препарата.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что 31 июля Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала прививочной кампании страна получила около 12 млн доз прививок от коронавируса.

Разгрузка самолета с вакциной из Эстонии / twitter.com/EE_Ukraine

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Новый локдаун

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что карантин в стране не закончится 31 августа, его будут продлевать. Однако пока не известно, на сколько времени.

А Украину уже начал атаковать "Дельта"-штамм, а с приходом осени ожидается новая волна эпидемии. Поэтому необходимо срочно увеличивать темпы вакцинации населения. На этой неделе в Николаеве зафиксировали четыре первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта".

А украинские власти могут отменить обязательное ношение масок, однако для этого большая часть населения должна сделать прививки против коронавируса.

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Интересно, что украинские внутренние COVID-сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна. Владельцам сертификатов это даст возможность получить доступ к определенным услугам.

А в Киеве снова заговорили о введении очередного локдауна, когда городской транспорт будет работать только по спецпропускам. Районные власти рассылают предпринимателям письма с просьбой предоставить списки людей для получения спецпропусков на транспорт на случай усиления в столице карантинных ограничений.

Украинцы пока обязаны надевать маски в общественных местах. Коллаж "Сегодня"

В Киеве умер пациент с "Дельта"-штаммом

В Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский "дельта"-штамм коронавируса. Четверо из шести пациентов больницы, у которых обнаружили штамм коронавируса "Дельта", недавно вернулись из России.

В Украине выявили уже 17 случаев штамма "Дельта", коллаж: "Сегодня"