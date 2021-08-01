Коронавірус, підсумки тижня. В Україні померла перша людина з "Дельта" -штамом, а влада готується до нового локдауну

В Україні 4819 нових випадків коронавірусу і повним ходом йде вакцинація населення, в Миколаєві хочуть робити щеплення навіть в громадському транспорті

В Україні за час пандемії COVID-19 захворіли 2 253 269 осіб / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з кожним тижнем поступово зростає кількість нових випадків коронавірусу. Незважаючи на те, що в країні активно йде вакцинація населення – люди хворіють, з'явилися навіть перші випадки "Дельта" -штамму. А тим часом в Кропивницькому планують розгорнути вакцинацію городян в тролейбусах і автобусах.

Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 26 липня по 1 серпня, в Україні зафіксували 4819 нових випадків зараження коронавірусом. Для порівняння: тижнем раніше було 3955 хворих COVID-19. А за час пандемії коронавірусу захворіли в загальному 2 253 269 людей

Вакцинація населення

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 3 571 447 людей, з них отримали одну дозу – 3 571 445 людей повністю імунізовані і отримали дві дози – 2 023 258 людей. Всього проведено 5 594 703 щеплення.

А тим часом, у Міністерстві охорони здоров'я затвердили рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики – дозволили вакцинацію дітей від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

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Поставки вакцини

В Україні вже зробили 5 мільйонів щеплень від коронавірусу, а до кінця року плануються вакцинувати більшість дорослого населення. Для цих цілей наша країна отримає майже 50 мільйонів доз вакцини. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тільки за кошти держбюджету до кінця року буде привезено в Україну 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca, яку нашій країні виділив уряд Естонії. За рішенням естонського уряду, Україна отримає від Естонії в цілому 200 тисяч доз препарату.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що 31 липня в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac. Всього з початку прищеплювальної кампанії країна отримала близько 12 млн доз щеплень від коронавірусу.

Розгрузка літака з вакциною з Естонії / twitter.com/EE_Ukraine

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Новий локдаун

Головний санітарний лікар України Ігор Кузин заявив, що карантин в країні не закінчиться 31 серпня, його будуть продовжувати. Однак поки не відомо, на скільки часу.

А Україну вже почав атакувати "Дельта" -штам, а з приходом осені очікується нова хвиля епідемії. Тому необхідно терміново збільшувати темпи вакцинації населення. На цьому тижні в Миколаєві зафіксували чотири перші випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

А українська влада може скасувати обов'язкове носіння масок, однак для цього велика частина населення повинна зробити щеплення проти коронавірусу.

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Цікаво, що українські внутрішні COVID-сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауну. Власникам сертифікатів це дасть можливість отримати доступ до певних послуг.

А в Києві знову заговорили про введення чергового локдауну, коли міський транспорт працюватиме тільки за спецперепустками. Районна влада розсилає підприємцям листи з проханням надати списки людей для отримання спецперепусток на транспорт на випадок посилення в столиці карантинних обмежень.

Українці поки зобов'язані надягати маски в громадських місцях. Колаж "Сьогодні"

У Києві помер пацієнт з "Дельта"-штамом

В Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський "дельта" -штам коронавірусу. Четверо з шести пацієнтів лікарні, у яких виявили "Дельта", недавно повернулися з Росії.

В Україні виявили вже 17 випадків штаму "Дельта", колаж: "Сьогодні"