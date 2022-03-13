На Мариуполь сбросили уже около 100 авиабомб: более 2000 погибших

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Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за последние 24 часа было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города.
Об этом у себя на странице в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.
Ситуация в городе
"Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", – отметили в городском совете.
В то же время там заявили, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, а также разрушают детские больницы и городскую инфраструктуру:
"Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть, – жизнь мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак РФ. Вечная им память".
В Мариупольском городском совете также заявили, что именно с неба идет наибольшая угроза для 400 тысяч людей, которые заблокированы в городе.
"Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
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