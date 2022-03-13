На Маріуполь скинули вже близько 100 авіабомб: понад 2000 загиблих

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Кожного дня Маріуполь обстрілюють російські окупанти – за останні 24 години були щонайменше 22 бомбардування мирного міста.

Про це в себе на сторінці в Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

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Ситуація в місті

"Щодня Маріуполь потерпає від авіанальотів рашистів. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь", – зазначили в міській раді.

Водночас там заявили, що окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцях скупчення людей, а також руйнують дитячі лікарні та міську інфраструктуру:

"Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є, – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак РФ. Вічна їм пам’ять".

У Маріупольській міській раді також заявили, що саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч людей, які наразі заблоковані в місті:

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"Тому закриття з боку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська влада направила в Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

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