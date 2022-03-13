Зеленський: До Маріуполя їдуть 100 тонн гуманітарки – подивимося, що вчинить Москва

Українська влада направила в обложений окупантами Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Про це повідомив 13 березня президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона в двох годинах від Маріуполя, всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків православної церкви, вони супроводжують цей вантаж – воду, їжу, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути", – зазначив він.
Також президент додав, що українська влада вже майже 125 тисяч людей вивезла на безпечну територію гуманітарними коридорами.
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