Перевозчик заплатит за смерть 13 человек в ДТП под Черниговом: когда родственники получат деньги

В страшном ДТП под Черниговом погибли 13 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники 13 погибших в ДТП возле Чернигова получат компенсации. Они были застрахованы, потому что пользовались услугами легального перевозчика.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на заявление директора департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергея Болдырева

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В то же время пока неясно, какую сумму получат родственники погибших.

"После того, как люди похоронят своих родных и близких, будет определенный период для оформления документов, определения наследников, кто должен получить деньги", – сказал Болдырев.

Были ли билеты у пассажиров, он ответил так:

"Не знаю, это должны выяснить правоохранители. Скорее, уже выяснили и скоро предоставят информацию".

Когда состоятся похороны

По его словам, руководство ОГА пообщалось с руководителями общин, где есть погибшие и травмированные. Органы местного самоуправления окажут помощь в захоронении людей и решат вопросы дополнительной материальной помощи там, где это потребуется.

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"Похороны большинства погибших в ДТП пройдут завтра. Только из одной нашей общины погибли шестеро", – сообщили новостям "Сегодня" в приемной мэрии Борзны Черниговской области.

В каком состоянии выжившие

По словам гендиректора Черниговской городской больницы №2 Владислава Кухаря, у всех пятерых людей стабильно тяжелое состояние.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, состояние 16-летнего юноши оценивают как средней степени тяжести. Его перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Относительно травмированного, госпитализированного в областную больницу, главный доктор Андрей Жиденко сказал, что мужчина находится в нейрохирургии, состояние – средней тяжести, но стабильное.

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