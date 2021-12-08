Перевізник заплатить за смерті 13 людей в ДТП під Черніговом: коли родичі отримають гроші

В страшній ДТП під Черніговом загинули 13 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні
Родичі 13 загиблих у ДТП біля Чернігова отримають компенсації. Вони були застраховані, адже користувалися послугами легального перевізника.
Про це пише "Суспільне", посилаючись на заяву директора департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергія Болдирєва.
Водночас, поки неясно, яку суму отримають родичі загиблих.
"Після того як люди поховають своїх рідних та близьких, буде певний період для оформлення документів, визначення спадкоємців, хто має отримати грош", – сказав Болдирев.
Чи були квитки у пасажирів, він відповів так:
"Не знаю, це мають з’ясувати правоохоронці. Скоріше вже з’ясували і скоро нададуть інформацію".
Коли відбудуться похорони
За його словами, керівництво ОДА поспілкувалося з керівниками громад, де є загиблі та травмовані. Органи місцевого самоврядування нададуть допомогу у похованні людей та вирішать питання додаткової матеріальної допомоги там, де це буде потрібно.
"Похорон більшості загиблих у ДТП пройде завтра. Тільки з однієї нашої громади загинули шестеро", - повідомили новинам "Сьогодні" у приймальній мерії Борзни Чернігівської області.
В якому стані ті, хто вижив
Зі слів гендиректора Чернігівській міської лікарні №2 Владислава Кухаря, у всіх п’ятьох людей стабільно важкий стан.
Зі слів заступниці головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, стан 16-річного юнака оцінюють як середньої ступені важкості. Його перевели з реанімації у травматологічне відділення.
Щодо травмованого, який шпиталізований до обласної лікарні, головний лікар Андрій Жиденко сказав, що чоловік перебуває в нейрохірургії, стан – середньої тяжкості, але стабільний.
Що відомо про ДТП під Черніговом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7.55. Маршрутка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю. Вже біля Чернігова зіштовхнулася з вантажівкою.
- За останніми даними – 13 людей загинули ще 7 у лікарнях Чернігова. Ті, хто вижив, перебувають у тяжкому стані.
- У поліції уточнили, що з-поміж загиблих дітей немає. Водiй вантажівки вижив, водій маршрутки – загинув. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.
- Згодом стали відомі імена загиблих в ДТП. Наймолодшій з них було 19 років.
- Також ми публікували перші фото з місця події.
- Незабаром новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталося ДТП, не аварійно небезпечна. Рятувальники припустили, що причини можуть бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус у Сосниці, але врешті-решт передумала, уточнили сайту "Сьогодні" в ОТГ.
- У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та службам, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.
- Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
- Водія вантажівки затримали. Поки що він у лікарняній палаті під охороною поліції.
- Точну причину аварії зможуть встановити за два місяці, як дізнався Телеграм-канал PavlovskyNews. Слідчі вивчають маршрутку та вантажівку, гальмівні шляхи, збирають докази, які потім відправлять на експертизу.