Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом: поліція затримала водія фури

Поліція затримала водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з маршруткою поблизу Чернігова 7 грудня. В результаті загинули 13 людей.
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Поліція затримала водія вантажівки, який не впорався з керуванням та зіткнувся з маршруткою поблизу Чернігова 7 грудня. В результаті загинули 13 людей.
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