Прекратите эту резню! Папа Римский назвал Мариуполь "городом-мучеником"

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Папа Римский Франциск назвал Мариуполь "городом-мучеником" и призвал "прекратить эту резню".
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Заявление понтифика
"Перед варварством убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения не существует никаких стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – говорится в обращении понтифика.
Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, с 24 февраля Мариуполь находится под постоянными обстрелами российской армии:
"С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды. По последним данным городской администрации, от обстрелов оккупантов погибли 2187 мариупольцев".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Война в Украине 13 марта
- В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.
- В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.
- Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.