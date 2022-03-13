Прекратите эту резню! Папа Римский назвал Мариуполь "городом-мучеником"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск назвал Мариуполь "городом-мучеником" и призвал "прекратить эту резню".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Перед варварством убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения не существует никаких стратегических причин, которыми это можно обосновать. Единственное, что нужно, – это прекратить неприемлемую вооруженную агрессию, прежде чем она превратит города в кладбища", – говорится в обращении понтифика.

/ Фото: Reuters

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, с 24 февраля Мариуполь находится под постоянными обстрелами российской армии:

"С 3 марта украинский город фактически заблокирован российскими военными. В городе нет электричества, связи, газа, отопления и даже воды. По последним данным городской администрации, от обстрелов оккупантов погибли 2187 мариупольцев".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

Война в Украине 13 марта