Припиніть цю різанину! Папа Римський назвав Маріуполь "містом-мучеником"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск назвав Маріуполь "містом-мучеником" та закликав "припинити цю різанину".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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Заява понтифіка

"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати. Єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – йдеться у зверненні понтифіка.

/ Фото: Reuters

Як зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, з 24 лютого Маріуполь перебуває під постійними обстрілами російської армії:

"З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. У місті немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води. За останніми даними міської адміністрації, від обстрілів окупантів загинуло 2187 маріупольців".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада направила в Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

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