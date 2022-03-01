Россия выпустила ракеты по танковому училищу в Харькове, есть погибшие (видео)

По Харькову совершили авиаудар. / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

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По предварительным данным, противник поразил танковое училище, сдетонировал имеющийся боекомплект. Детали уточняются.

Всем жителям города нужно оставаться в укрытиях.

По данным Telegram-канала "Днепр Оперативный", около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие.

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Жестокие обстрелы Харькова

В Харькове в результате авиаудара снаряд попал в городскую больницу №3 (пр-т Ново-Баварский, 90). В результате атаки ранения получили шесть человек.

В Харькове из-под завалов извлекают живых людей и тела погибших после обстрела русскими войсками.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

В Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население .

Из-за обстрела "Градами" погибли девять мирных жителей, в том числе трое детей. 37 человек получили ранения. Разрушены 87 жилых домов.

Кроме того, в Харькове ракета взорвалась в самом центре города.

Днем 1 марта Россия сделала очередной авиаудар по Харькову В результате разрушен жилой дом, погибло пять мирных жителей.

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