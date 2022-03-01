Росія випустила ракети по танковому училищі в Харкові, є загиблі (відео)

По Харкову здійснили авіаудар. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пізно ввечері 1 березня враг продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар прийшовся на танкове училище.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Facebook.

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За попередніми даними противник уразив танкове училище, здетонував наявний боєкомплект. Деталі уточнюються.

Всім жителям міста потрібно залишатися в укриттях.

За даними Telegram-каналу "Днепр Оперативный", близько 6 ракет прилетіло до кадетського корпусу. Попередньо є загиблі.

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Жорстокі обстріли Харкова

У Харкові внаслідок авіаудару снаряд потрапив до міської лікарні №3 (пр-т Ново-Баварський, 90). Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.

У Харкові з-під завалів дістають живих людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, зокрема троє дітей. 37 людей отримали поранення. Зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

Вдень 1 березня Росія зробила черговий авіаудар по Харкову. В результаті зруйновано житловий будинок, загинуло п'ять мирних жителів.

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