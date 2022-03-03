Военных в Приднестровье привели в боевую готовность – СМИ

Россия продолжает нападение на Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.

Об этом пишет Telegram-канал "Инсайдер Украина".

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По данным УНИАН, появляются сообщения о том, что около часа назад военный контингент так называемой Приднестровской Молдавской Республики был приведен в полную боевую готовность.

Отметим, что в Приднестровском регионе, помимо незаконных военных формирований, размещены войска РФ – Оперативная группа российских войск (ОГРВ).

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