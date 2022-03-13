Зеленский пришел в госпиталь к раненым защитникам Украины (фото, видео)

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые защитники Родины.
Об этом сообщает Офис президента.
Награждение военных
Как отметили в ОП, в медучреждение доставили военных с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.
"Глава государства наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях. Владимир Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о нуждах и особых мерах, принимаемых во время войны", – заявили в ОП.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Война в Украине 13 марта
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