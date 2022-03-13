Зеленский пришел в госпиталь к раненым защитникам Украины (фото, видео)

/ Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где проходят лечение раненые защитники Родины.

Об этом сообщает Офис президента.

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Награждение военных

Как отметили в ОП, в медучреждение доставили военных с повреждениями разной степени тяжести после боев в Киевской области.

"Глава государства наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях. Владимир Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о нуждах и особых мерах, принимаемых во время войны", – заявили в ОП.

Зеленский пришел в госпиталь к военным. / Фото: Офис Президента Украины

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.

Война в Украине 13 марта