Зеленський прийшов у госпіталь до поранених захисників України (фото, відео)

/ Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування поранені захисники Батьківщини.
Про це повідомляє Офіс президента.
Нагородження військових
Як зазначили в ОП, у медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.
"Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах. Володимир Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби та особливі заходи, яких вживають під час війни", – заявили в ОП.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська влада направила в Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Війна в Україні 13 березня
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