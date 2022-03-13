Зеленський прийшов у госпіталь до поранених захисників України (фото, відео)

/ Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування поранені захисники Батьківщини.

Про це повідомляє Офіс президента.

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Нагородження військових

Як зазначили в ОП, у медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

"Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах. Володимир Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби та особливі заходи, яких вживають під час війни", – заявили в ОП.

Зеленський прийшов у шпиталь до військових. / Фото: Офис Президента Украины

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська влада направила в Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.

Війна в Україні 13 березня