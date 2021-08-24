Парад у Києві, зеленка для Порошенка і візит Макрона – головні новини СЬОГОДНІ

Україна урочисто відмітала 30-річчя незалежності, Кремль дав відповідь щодо свого підпису під декларацією "Кримської платформи", а хуліган напав на п'ятого президента країни Петра Порошенка.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші події 24 серпня 2021 року.

Головний ювілей країни

У Києві пройшов парад з нагоди 30-річчя незалежності України. Військові розрахунки пройшли Майданом Незалежності і Хрещатиком, у ході брала участь військова техніка і авіація. Долучилися війська країн-союзників.

Парад кораблів пройшов в Одесі. Військові показали повітряні, морські та статистичні озброєння і техніку під супровід військового духового оркестру.

Лідери десятків країн світу, королі і королеви передали найкращі побажання Україні і її громадянам.

Великий Державний Герб

У Верховній Раді відбулося урочисте засідання парламенту, під час якого депутати прийняли в першому читанні законопроєкт про великий Державний Герб України, який раніше запропонував прийняти президент України Володимир Зеленський .

"За" прийняття за основу законопроєкту проголосували 257 депутатів.

Марш ветеранів

Після військового параду і завершення державних урочистостей на Хрещатику там відбувся Марш захисників України, на який вийшли ветерани війни на Донбасі, їхні сім'ї і волонтери. Сайт "Сьогодні" вів пряму трансляцію цього заходу.

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Марш захисників України зібрав кілька тисяч ветеранів, волонтерів та сімей загиблих на Донбасі / Фото "Сегодня"

Кияни та гості столиці дуже тепло зустріли марш, постійно плескаючи ветеранам і скандуючи "Дякуємо!".

Відповідь Кремля

Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію президента України Володимира Зеленського приєднатися до "Кримської платформи".

"Не бачимо для себе можливості участі в даній політичній дії з огляду на його цинічну антиросійську спрямованість", – заявила стосовно запрошення, озвученого 23 серпня, прессекретар МЗС РФ Марія Захарова.

Пізно ввечері стало відомо, що вже завтра, 25 серпня, поновлюється робота Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Зеленка для п'ятого президента

П'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою біля входу до метро "Хрещатик", коли він прямував до Кабміну. Зловмисника швидко затримали.

П'ятий президент України в зеленці і підозрюваний. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит Макрона

Сьогодні стало відомо, що до кінця цього року нашу країну планує відвідати президент Франції Еммануель Макрон. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на спільному брифінгу з головою французького МЗС Жан-Ів Ле Дріаном.