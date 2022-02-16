Як правильно лікувати омікрон та кого врятують таблетки: головне про COVID-ситуацію в Україні

Лікарі назвали нові методики лікування "Омікрону". / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні заговорили про стабілізацію ситуації з коронавірусом. Щодня хворих на майже 10 тисяч менше, ніж тижнем раніше. Водночас лікарі кажуть, що лікування омікрону може й зовсім не знадобитися, багато українців через вакцинацію переносять хворобу у легкій формі. Але до країни привезли перші пігулки від коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" розповідає головне про COVID-ситуацію в Україні.

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Статистика

За добу виявили понад 31 тисячу нових хворих. Серед них – 2 872 дитини та 992 медпрацівники.

Госпіталізували – 3 640 осіб, летальних наслідків – 310. Вилікувалися – 27 684 особи.

Найбільше нових хворих у Києві – 4 378. На другому місці Одеська область – 2 847 нових випадків за добу. Далі Дніпропетровська область – 1 952 хворих.

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Ситуація стабілізується

В Україні помітили перші ознаки стабілізації захворюваності на коронавірус. За останній тиждень кількість випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 3%.

Кількість госпіталізацій зменшилась на 4%. Водночас збільшився показник середньодобової смертності на 31%.

Кожен четвертий пацієнт на ліжку з киснем не потребує кисневої терапії.

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Розрив між госпіталізаціями та виписками скоротився з 33% до 1%.

Проте як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), всі регіони країни, окрім Івано-Франківської області, досі залишаються у зоні ризику.

Карантинні зони

Станом на ранок 16 лютого в Україні карантинні зони розподілилися так:

Жовта:

місто Київ,

Полтавська область,

Харківська область.

Червона:

Закарпатська область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область;

Луганська область;

Хмельницька область.

У помаранчевій зоні карантину знаходяться решта областей.

Як лікувати омікрон при легких симптомах

У разі відсутності симптомів через 5 днів людина може виходити із самоізоляції, не роблячи повторного тесту.

Якщо ж респіраторні симптоми зберігаються, хворий повинен продовжувати самоізоляцію до остаточного зникнення. Однак наявність симптомів ГРВІ не викликає потреби вживати якісь препарати, зазначає лікар

"При легкому перебігу ковіду ніякі препарати приймати не потрібно! Можна приймати вітаміни групи С і Д, мікроелементи, такі як цинк, а також обов'язково пити на день 2,5-3-3,5 літра рідини – це все, що потрібно!" – наголосила пульмонолог Інна Жук.

Чим лікуватимуть коронавірус

В Україну вже прибули перші 60 тисяч курсів препарату від коронавірусу "Молнупіравір" американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Цей препарат заборонено до продажу, він не повинен з'явитися в аптеках.

Перші українські пацієнти вже отримали препарат "Молнупіравір". Таблетки важливо призначити у перші 5 днів інфікування.

Кому призначають препарат:

хворим на діабет,

людям із серцево-судинними захворюваннями,

людям з надмірною вагою,

українцям віком від 60 років.

Де можна отримати препарат

"Молнупіравір" заборонено до продажу. Препарат не повинен з'явитись в аптеках – єдине джерело, де може отримати його пацієнт – це сімейний лікар і він повинен надати препарат безплатно.

"Якщо їх (ліки "Молнупіравір" – Ред.) можна буде застосовувати всім, кому це рекомендовано, насамперед особам груп ризику, є надія, що противірусні препарати разом із вакцинацією зможуть вплинути на перебіг пандемії", – зазначає Волоха.

Новий постковідний симптом

У людей, які перехворіли на коронавірус, може випадати волосся. Сам вірус безпосередньо не вражає волосяні фолікули, але є тригери, які під час хвороби провокують цей процес.

Але лікарі зазначають, що постковідне випадання волосся є зворотним явищем хвороби й, як правило, повертається до норми самостійно.

Є кілька факторів, які можуть спровокувати випадання волосся:

лихоманка – вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу;

– вивільняє прозапальні цитокіни (пептиди та білки), які пошкоджують клітини волосяного матриксу; стрес – провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся;

– провокує вивільнення деяких специфічних нейромедіаторів, нейропептидів та гормонів, що сприяє змінам у циклі росту волосся; препарати зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся;

зазвичай застосовуються під час терапії, також можуть змінювати фазу росту волосся; порушення мікроциркуляції волосистої частини голови внаслідок мікротромбозів.

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