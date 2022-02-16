Как правильно лечить омикрон и кого спасут таблетки: главное о COVID-ситуации в Украине

Врачи назвали новые методики лечения "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заговорили о стабилизации ситуации с коронавирусом. Каждый день заболевших почти на 10 тысяч меньше, чем неделей ранее. В то же время врачи говорят, что лечение омикрона может и вовсе не понадобиться, многие украинцы из-за вакцинации переносят болезнь в легкой форме. Но в страну привезли первые таблетки от коронавируса.

Сайт "Сегодня" рассказывает главное о COVID-ситуации в Украине.

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Статистика

За сутки обнаружили более чем 31 тысячу новых заболевших. Среди них – 2 872 ребенка и 992 медработника.

Госпитализировали – 3 640 человек, летальных исходов – 310. Вылечились – 27 684 человека.

Больше всего новых заболевших в Киеве – 4 378. На втором месте Одесская область – 2 847 новых случаев за сутки. Далее Днепропетровская область – 1 952 заболевших.

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Ситуация стабилизируется

В Украине заметили первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 3%.

Количество госпитализаций уменьшилось на 4%. В то же время увеличился показатель среднесуточной смертности на 31%.

Каждый четвертый пациент на кровати с кислородом не нуждается в кислородной терапии.

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Разрыв между госпитализациями и выписками сократился с 33% до 1%.

Однако, как отметили в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), все регионы страны, кроме Ивано-Франковской области, до сих пор остаются в зоне риска.

Карантинные зоны

По состоянию на утро 16 февраля в Украине карантинные зоны распределились следующим образом:

Желтая:

город Киев,

Полтавская область,

Харьковская область.

Красная:

Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Как лечить омикрон при легких симптомах

В случае отсутствия симптомов через 5 дней человек может выходить из самоизоляции, не делая повторный тест.

Если же респираторные симптомы сохраняются, больной должен продолжать самоизоляцию до их окончательного исчезновения. Однако наличие симптомов ОРВИ не вызывает необходимости употреблять какие-то препараты, отмечает врач.

"При легком течении ковида никакие препараты принимать не нужно! Можно принимать витамины группы С и Д, микроэлементы, такие как цинк, а также обязательно пить в день 2,5-3-3,5 литра жидкости – вот это все, что нужно!" – подчеркнула пульмонолог Инна Жук.

Чем будут лечить коронавирус

В Украину уже прибыли первые 60 тысяч курсов препарата от коронавируса "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Этот препарат запрещен к продаже, он не должен появиться в аптеках.

Первые украинские пациенты уже получили препарат "Молнупиравир". Таблетки важно назначить в первые 5 дней инфицирования.

Кому назначают препарат:

больным диабетом,

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

людям с избыточным весом,

украинцам старше 60 лет.

Где можно получить препарат

"Молнупиравир" запрещен к продаже. Препарат не должен появиться в аптеках – единственный источник, где может получить его пациент – это семейный врач и он должен предоставить препарат бесплатно.

"Если его (лекарство "Молнупиравир" — Ред.) можно будет применять всем, кому это рекомендовано, прежде всего лицам групп риска, есть надежда, что противовирусные препараты вместе с вакцинацией смогут повлиять на ход пандемии", — отмечает Волоха.

Новый постковидный симптом

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;

— высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса; стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;

– провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос; препараты , обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;

, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос; нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

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