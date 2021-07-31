Медведчук залишиться під домашнім арештом і скандал з концертом до Дня Незалежності – політичні підсумки тижня

В Україні посилять в'їзд через штам "Дельта" і кадрові перестановки в СБУ і ЗСУ / Фото: колаж "Сьогодні"

Екс-суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області, а нардеп Віктор Медведчук залишається під домашнім арештом до 7 вересня. Крім того в Україні спалахнув скандал через концерт до Дня Незалежності

Сайт "Сьогодні" зібрав головні політичні події тижня, що минає.

Знайшли Чауса

Вранці 31 липня стало відомо, що викрадений в Молдові на початку квітня екс-суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області. Через пару годин, Національне антикорупційне бюро повідомило, що станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили. Адвокат судді, затриманого співробітниками НАБУ 9 серпня 2016 року при одержанні хабара в $150 000, очікував, що його клієнта повезли до Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу. Однак увечері з'ясувалося, що Чаус може перебувати на території головного офісу СБУ, звідки його намагаються роздобути агенти НАБУ.

У Києві НАБУ намагається перехопити суддю Чауса у СБУ / Фото: Сьогодні

Медведчук залишиться під домашнім арештом

Київський апеляційний суд Києва розглянув скаргу народного депутата Віктора Медведчука на продовження йому домашнього арешту. Минулого разу суд не зміг навіть взятися за його скаргу, оскільки матеріали справи надійшли занадто пізно і суддя не встигла з ними ознайомитися. Тепер суд вивчив документ і залишив без зміни запобіжний захід для Медведчука – він залишається під домашнім арештом до 7 вересня.

Санкції проти Медведчука ніхто не скасовував. Колаж "Сьогодні"

Засідання РНБО

Під час виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було прийнято рішення ввести санкції проти трьох контрабандистів і декількох компаній. Санкції вводяться стосовно громадянина Німеччини Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальківського та Владислава Студенця. Про це повідомив під час брифінгу секретар відомства Олексій Данилов.

На цьому ж засіданні Україна вперше за майже 30 років незалежності затвердила стратегію зовнішньої політики України. Завдання розробити документ особисто дав президент Володимир Зеленський.

Зеленський проведе засідання РНБО на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Білорусь закрила кордон з Україною

Це пов'язано з розпорядженням самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка через нібито "контрабанду зброї" з української території. Обмеження на кордоні підтвердили в Держприкордонслужбі України.

Прикордонники відзначають, що пропускати в Білорусь будуть хіба що дипломатів, екіпажі літаків, кораблів і поїздів, а також родичів, студентів, або тих, хто їде на вакцинацію.

Білорусь ввела обмеження на кордоні з Україною. Колаж "Сьогодні"

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В Україні посилять в'їзд через штам "Дельта"

Штам "Дельта" швидко поширюється по світу, тому влада запроваджує нові правила в'їзду в країну. Тепер всі громадяни, які приїжджають з Росії або Індії, повинні будуть відправитися на 14-денну самоізоляцію, навіть при наявності негативного ПЛР-тесту.

Однак всім іншим людям, які вже вакциновані, буде набагато простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сегодня".

В Україні виявили вже 17 випадків штаму "Дельта", колаж: "Сьогодні"

Кадрові перестановки в СБУ і ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака . Про це повідомив на брифінгу прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

Новим головнокомандуючим Зеленський призначив Валерія Залужного – командувача оперативного командування "Північ". Хомчак обійме посаду першого заступника секретаря РНБО – він замінить на ній Михайла Коваля.

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова, начальника одного департаменту і главу СБУ в Чернівецькій області. Сайт "Сегодня" з'ясував, чим завинили силовики і чому в спецслужбі почалася велика чистка кадрів.

Розкол "Голосу"

Схоже, партія "Голос" остаточно розкололася. Народний депутат Ольга Стефанишина написала заяву на вихід з партії через невдоволення лідером політичної сили. У свою чергу голова партії, народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик назвала неповагою до виборців написання народним депутатом "Голосу" Ольгою Стефанишиною заяви про вихід з партії на туалетному папері.

На з'їзді "Голосу" Стефанишину і ще 6 депутатів виключили з лав партії. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандал з концертом до Дня Незалежності

У програмі святкування 30-річчя проголошення незалежності України запланований масштабний концерт. У ньому братимуть участь легендарні українські виконавці, які виконають знакові для новітньої історії країни пісні.

Але, один з учасників групи Green Grey заявляє, що групу виключили з участі в шоу через пісні російською, в ОП це заперечують. Більше того, виявилося, що Green Grey вже репетирували номер, коли їм повідомили про зміну концепції.

Тим часом Олександр Положинський ( "Тартак") і Марія Бурмака теж розповіли, що теж не будуть виступати на святі з нагоди Дня Незалежності.

Однак, як виявилося, не покликали не тільки виконавців, які співають російською мовою, а й тих, у кого є україномовні пісні. Однією з них стала співачка і президент "Територія А" Анжеліка Рудницька. Вона розповіла, що незважаючи на її внесок в розвиток української музики, їй не надходило пропозицій взяти участь в концерті.