Медведчук останется под домашним арестом и скандал с концертом ко Дню Независимости – политические итоги недели

В Винницкой области нашелся судья Чаус, а Беларусь закрыла границу с Украиной

В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта" и кадровые перестановки в СБУ и ВСУ / Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области, а нардеп Виктор Медведчук остается под домашним арестом до 7 сентября. Кроме того в Украине вспыхнул скандал из-за концерта ко Дню Независимости

Сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.

Нашли Чауса

Утром 31 июля стало известно, что похищенный в Молдове в начале апреля экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Через пару часов, Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что по состоянию на 15:30 судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили. Адвокат судьи, задержанного сотрудниками НАБУ 9 августа 2016 года при получении взятки в $150 000, ожидал, что его клиента повезли в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения. Однако вечером выяснилось, что Чаус может находиться на территории главного офиса СБУ, откуда его пытаются заполучить агенты НАБУ.

В Киеве НАБУ пытается перехватить судью Чауса у СБУ / Фото: Сегодня

Медведчук останется под домашним арестом

Киевский апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу народного депутата Виктора Медведчука на продление ему домашнего ареста. В прошлый раз суд не смог даже взяться за его жалобу, поскольку материалы дела поступили слишком поздно и судья не успела с ними ознакомиться. Теперь суд изучил документ и оставил без изменения меру пресечения для Медведчука – он остается под домашним арестом до 7 сентября.

Санкции против Медведчука никто не отменял. Коллаж "Сегодня"

Заседание СНБО

Во время выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца. Об этом сообщил входе брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.

На этом же заседании Украина впервые за почти 30 лет независимости утвердила стратегию внешней политики Украины. Задачу разработать документ лично дал президент Владимир Зеленский.

Зеленский проведет заседание СНБО на Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Беларусь закрыла границу с Украиной

Это связано с распоряжением самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории. Ограничения на границе подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники отмечают, что пропускать в Беларусь будут разве что дипломатов, экипажи самолетов, кораблей и поездов, а также родственников, студентов, или тех, кто едет на вакцинацию.

Беларусь ввела ограничения на границе с Украиной. Коллаж "Сегодня"

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В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта"

Штамм "Дельта" быстро распространяется по миру, поэтому власти вводят новые правила въезда в страну. Теперь все граждане, которые приезжают из России или Индии, должны будут отправиться на 14-дневную самоизоляцию, даже при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Однако всем остальным людям, которые уже вакцинировались, будет намного проще – подробнее о правилах читайте в материале "Сегодня".

В Украине выявили уже 17 случаев штамма "Дельта", коллаж: "Сегодня"

Кадровые перестановки в СБУ и ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Новым главнокомандующим Зеленский назначил Валерия Залужного – командующего оперативного командования "Север". Хомчак займет должность первого заместителя секретаря СНБО – он заменит на ней Михаила Коваля.

Президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области. Сайт "Сегодня" выяснил, чем провинились силовики и почему в спецслужбе началась большая чистка кадров.

Раскол "Голоса"

Похоже, партия "Голос" окончательно раскололась. Народный депутат Ольга Стефанишина написала заявление на выход из партии из-за недовольства лидером политической силы. В свою очередь председатель партии, народный депутат от "Голоса" Кира Рудик назвала неуважением к избирателям написание народным депутатом "Голоса" Ольгой Стефанишиной заявления о выходе из партии на туалетной бумаге.

На съезде "Голоса" Стефанишину и еще 6 депутатов исключили из рядов партии. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандал с концертом ко Дню Независимости

В программе празднования 30-летия провозглашения независимости Украины запланирован масштабный концерт. В нем будут участвовать легендарные украинские исполнители, которые исполнят знаковые для новейшей истории страны песни.

Но, один из участников группы Green Grey заявляет, что группу исключили из участия в шоу из-за песен на русском, в ОП это отрицают. Больше того, оказалось, что Green Grey уже репетировали номер, когда им сообщили о смене концепции.

Тем временем Александр Положинский ("Тартак") и Мария Бурмака тоже рассказали, что тоже не будут выступать на празднике по случаю Дня Независимости.

Однако, как оказалось, не позвали не только исполнителей, которые поют на русском языке, но и тех, у кого есть украиноязычные песни. Одной из них стала певица и президент "Территория А" Анжелика Рудницкая. Она рассказала, что несмотря на ее вклад в развитие украинской музыки, ей не поступало предложений принять участие в концерте.