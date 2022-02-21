Новий варіант омікрону, але хворих менше. Що відбувається з COVID-19 в Україні

За весь час пандемії в Україні:

м. Київ – 2297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область – 1011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 633;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу омікрон – BA.2. У нашій країні поки що зареєстровані поодинокі випадки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, на території нашої країни зареєстровано варіанти омікрону BA.1 та BA.2.

"Поки що це поодинокі випадки. Та насправді, коли ми дивимося на підтипи штаму омікрон, то цей другий варіант викликає занепокоєння. Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", – сказав санлікар.

Важливо зазначити, що варіант BA.2 не має генетичного маркера, який вчені використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від штаму дельта. Згідно з дослідженням вчених, BA.2 більш заразний, ніж BA.1.

В Україні можуть ввести локдаун? Ляшко розповів про COVID-ситуацію

В Україні не планують запроваджувати новий локдаун через ситуацію з коронавірусом. Країна вже пройшла пік захворюваності. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я як міністр охорони здоров'я спільно з головним державним санітарним лікарем діятимемо відповідно до епідситуації. Для нас ключовою нормою діяльності є збереження життя українців, збереження здоров'я українців. У разі потреби ми ініціюватимемо запровадження додаткових карантинних обмежень", – сказав Ляшко.

Він додав, що не слід очікувати запровадження карантинних обмежень, оскільки є ефективні профілактичні засоби.

"По-перше, є вакцинація, по-друге, чіткі предиктори, які кажуть, що пандемія вже йде на зниження. З'явилися противірусні препарати прямої дії, з'явилася вакцина і нові штами втрачають агресивність. Ми пройшли пік, ми бачимо, як ми пройшли у нашому адаптивному карантині, коли всі сфери економіки працюють навіть у червоному рівні епідемічної небезпеки для вакцинованих, тому питання (про введення обмежень. – Ред.) не розглядається і введення локдауну сьогодні навіть не стоїть на порядку денному", – сказав Ляшко.

Діти можуть важко переносити омікрон

В Україні новий штам коронавірусу омікрон все більше вражає дітей. До того ж рівень вакцинації серед дітей зараз є дуже низьким. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами санлікаря, зараз у нашій країні від 12 до 18 років дуже низькі показники вакцинації проти коронавірусу. До 12 років взагалі немає вакцинації, тому омікрон дуже швидко поширюється у цій групі.