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СЬОГОДНІ Новини України

Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 13 тис. COVID-хворих

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 08:17
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Водночас лікарні продовжують поповнюватись новими пацієнтами. За добу в нашій країні госпіталізовано 1886 осіб
В Україні все більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні все більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1254, а медпрацівників – 151. До того ж за 19 лютого виявили 17 448 випадків.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1886 осіб;
  • летальних наслідків – 127;
  • одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 4 734 333 особи;
  • одужало – 3 952 363 особи;
  • летальних наслідків – 104 645.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2297;
Вінницька область – 140;
Волинська область – 443;
Дніпропетровська область – 1353;
Донецька область – 593;
Житомирська область – 480;
Закарпатська область – 137;
Запорізька область – 564;
Івано-Франківська область – 126;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 313;
Луганська область – 188;
Львівська область – 290;
Миколаївська область – 1099;
Одеська область – 1011;
Полтавська область – 502;
Рівненська область – 251;
Сумська область – 251;
Тернопільська область – 156;
Харківська область – 911;
Херсонська область – 582;
Хмельницька область – 203;
Черкаська область – 633;
Чернівецька область – 184;
Чернігівська область – 368.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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