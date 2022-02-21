Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 13 тис. COVID-хворих

Минулої доби, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1254, а медпрацівників – 151. До того ж за 19 лютого виявили 17 448 випадків.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1886 осіб;
- летальних наслідків – 127;
- одужало – 13 904 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 734 333 особи;
- одужало – 3 952 363 особи;
- летальних наслідків – 104 645.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 2297;
Вінницька область – 140;
Волинська область – 443;
Дніпропетровська область – 1353;
Донецька область – 593;
Житомирська область – 480;
Закарпатська область – 137;
Запорізька область – 564;
Івано-Франківська область – 126;
Київська область – 484;
Кіровоградська область – 313;
Луганська область – 188;
Львівська область – 290;
Миколаївська область – 1099;
Одеська область – 1011;
Полтавська область – 502;
Рівненська область – 251;
Сумська область – 251;
Тернопільська область – 156;
Харківська область – 911;
Херсонська область – 582;
Хмельницька область – 203;
Черкаська область – 633;
Чернівецька область – 184;
Чернігівська область – 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.