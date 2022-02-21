Різкий спад. В Україні за добу виявили понад 13 тис. COVID-хворих

Водночас лікарні продовжують поповнюватись новими пацієнтами. За добу в нашій країні госпіталізовано 1886 осіб

В Україні все більше хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1254, а медпрацівників – 151. До того ж за 19 лютого виявили 17 448 випадків.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1886 осіб;

летальних наслідків – 127;

одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 734 333 особи;

одужало – 3 952 363 особи;

летальних наслідків – 104 645.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 484;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1099;

Одеська область – 1011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 633;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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