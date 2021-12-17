"Омікрон" біля кордонів та бустерна доза: що відбувається з COVID-ситуацією в Україні

Міністр охорони здоров'я закликав усіх українців пройти вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні продовжили адаптивний карантин та почали вакцинувати третьою дозою. За добу додаткове щеплення від COVID-19 у країні отримали 14 осіб.

Докладніше про COVID-ситуацію у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Нові випадки COVID-19

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).

Також минулої доби госпіталізували 2028 осіб, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 осіб.

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Вакцинація в Україні

Вже 46,1% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник вакцинованих людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу в Україні 132 991 особу вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 осіб, повністю імунізовані – 89 038 осіб, додаткову дозу отримали 14 осіб.

З початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 14 312 996 осіб, з них отримали першу дозу – 14 312 994 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 осіб.

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Загалом проведено 27 137 674 щеплення.

"Омікрон" вже біля українських кордонів

У Польщі зафіксували перший випадок "Омікрону". Таким чином, новий штам коронавірусу став ближчим до України.

Санітарна інспекція Польщі вжила всіх необхідних заходів у зв'язку з появою нового штаму в країні.

Як стало відомо, 30-річна пацієнтка зараз перебуває в ізоляторі та почувається добре.

Симптоми "Омікрону"

Більшість симптомів "Омікрону" збігаються із симптомами звичайної застуди. Зокрема, головний біль, біль у горлі, нежить, втома та чхання.

Професор Тім Спектор сказав, що у більшості хворих на "Омікроном" не буває класичних симптомів – таких як втрата нюху та смаку.

"Такі речі, як температура, кашель та втрата нюху, зараз становлять меншість симптомів, які ми спостерігаємо", – заявив він.

Карантинні зони

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська (область).

"Жовта"

м. Київ,

Вінницька,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Хмельницька.

Бустерна доза в Україні

Країна готова до додаткового щеплення для широкого загалу. Україна законтрактувала 25 млн доз вакцини Pfizer наступного року, а на 2023 рік – ще 25 млн доз.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна готова до бустерної дози.

"Чи буде бустерна доза? Буде. Чи ми готові до неї? Готові", – сказав Ляшко.

За словами міністра, останнім часом щотижня в Україні проводиться понад 1 млн щеплень, і цей показник тримається на досить високому рівні.

Ляшко закликав усіх українців зробити щеплення від коронавірусу, при цьому він навів такі цифри: серед тих, хто у листопаді інфікувався коронавірусом, 85% були невакциновані.

У лікарнях частка нещеплених пацієнтів із COVID-19 становила 95%.

Пігулки від COVID-19

Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу під назвою "Паксловід" . Контракт оформили на 300 тисяч курсів пігулок. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Використання ліків від коронавірусу дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.

На початку листопада компанія Pfizer звітувала, що експериментальна пігулка знизила кількість госпіталізацій та смертей на 89%. Під час випробувань не зафіксували жодного летального випадку.

Обов'язкова третя доза вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні третє щеплення від коронавірусу може стати обов'язковим. Остаточне рішення ухвалять приблизно у січні 2022 року. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох щеплень. Це важливо для людей із ослабленим імунітетом.

Хто отримає третю дозу вакцини

Насамперед це будуть люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделювальну терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Чим відрізняється від бустерної?

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – через шість місяців. Оптимально зробити щеплення третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

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