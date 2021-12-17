Шмигаль розповів, чи планують в Україні нові локдауни

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні більше не буде локдаунів. Він зазначив, що жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу.
Про це пише НВ.
Локдаунів не буде?
"Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення — це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде", — заявив Денис Шмигаль.
За його словами, для тих закладів, співробітники та клієнти яких повністю вакциновані, обмежень фактично не існує.
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Масковий режим
Прем'єр-міністр розповів, що масковий режим в Україні триватиме в найближчі роки.
"Я це говорив і в минулому році, що не менше двох років, а, можливо, і більше, тому що є обмеження, пов'язані з мутацією вірусу, з тим, що вакцина захищає не на 100%", — пояснив він.
Чи буде локдаун на Новий рік?
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.
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