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Шмигаль розповів, чи планують в Україні нові локдауни

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 01:03
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Прем'єр-міністр України зазначив, що вакцинація допоможе уникнути жорстких карантинів
Денис Шмигаль пообіцяв бізнесу, що локдаунів більше не буде/Колаж: "Сьогодні"
Денис Шмигаль пообіцяв бізнесу, що локдаунів більше не буде/Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні більше не буде локдаунів. Він зазначив, що жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу.

Про це пише НВ.

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Локдаунів не буде?

"Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення — це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде", — заявив Денис Шмигаль.

За його словами, для тих закладів, співробітники та клієнти яких повністю вакциновані, обмежень фактично не існує.

Масковий режим

Прем'єр-міністр розповів, що масковий режим в Україні триватиме в найближчі роки.

"Я це говорив і в минулому році, що не менше двох років, а, можливо, і більше, тому що є обмеження, пов'язані з мутацією вірусу, з тим, що вакцина захищає не на 100%", — пояснив він.

Чи буде локдаун на Новий рік?

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планується.

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