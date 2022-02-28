Українців закликали видалити російські програми

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів через напад РФ на Україну. Про це повідомив заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Петро Оленич у своєму каналі у Telegram.

Він підкреслив, що через ці програми можлива передача персональних даних ворогові.

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"Це такі програми як Yandex, Kasperskiy, Mail.ru, VK, Rambler, Однокласники та інші. Також якщо забули, то видаліть усі свої поштові акаунти в домені .ru", — заявив він.

Оленич закликав чинити опір одразу по всіх напрямках.

Ситуація на фронті

Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.

Тим часом окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до солдатів РФ з вимогою кинути техніку та тікати з України, щоб не довелося вмирати даремно.

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ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.

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