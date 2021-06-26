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15 поїздів застрягли в дорозі через погоду: "Укрзалізниця" назвала напрямки

26 червня 2021 9:24

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Дощі і грози призвели до масової затримки поїздів в дорозі

"Укрзалізниця" повідомила про масову затримку потягів різних напрямків в дорозі через погодні умови. Про це перевізник пише в telegram.

  • № 4 Ужгород – Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
  • № 232 Івано-Франківськ – Генічеськ (затримка склала 3 години)
  • № 58 Ковель – Одеса (затримка склала 3 години)
  • № 8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години)
  • № 16 Рахів – Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини)
  • № 141 Бахмут – Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • № 98 Ковель – Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини)
  • № 243 Київ – Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
  • № 146 Ужгород – Львів (затримка склала 50 хвилин);
  • № 215 Черкаси – Ужгород (затримка склала 1 годину)
  • № 13 Київ – Солотвино (затримка склала 1 годину)
  • № 70 Львів – Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
  • № 29 Київ – Ужгород (затримка склала 1 годину)
  • № 49 Київ – Трускавець (затримка склала 1 годину)
  • № 82 Київ – Ужгород (затримка склала 54 хвилини).
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Як відомо, в суботу, 26 червня, дощі, що прийшли в Україну, продовжать хоча б частково остуджувати прожарене червневим сонцем повітря країни. Вони можуть зіпсувати відпочинок і пляжникам на морських курортах країни.

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Похолодання очікується вже скоро – пекельна спека відступить спочатку на заході, а з початку наступного тижня посвіжішає і у всіх областях. У суботу та неділю стане більше дощів.

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