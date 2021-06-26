15 поїздів застрягли в дорозі через погоду: "Укрзалізниця" назвала напрямки

"Укрзалізниця" повідомила про масову затримку потягів різних напрямків в дорозі через погодні умови. Про це перевізник пише в telegram.
- № 4 Ужгород – Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
- № 232 Івано-Франківськ – Генічеськ (затримка склала 3 години)
- № 58 Ковель – Одеса (затримка склала 3 години)
- № 8 Чернівці – Київ (затримка склала 2 години)
- № 16 Рахів – Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини)
- № 141 Бахмут – Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- № 98 Ковель – Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини)
- № 243 Київ – Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
- № 146 Ужгород – Львів (затримка склала 50 хвилин);
- № 215 Черкаси – Ужгород (затримка склала 1 годину)
- № 13 Київ – Солотвино (затримка склала 1 годину)
- № 70 Львів – Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
- № 29 Київ – Ужгород (затримка склала 1 годину)
- № 49 Київ – Трускавець (затримка склала 1 годину)
- № 82 Київ – Ужгород (затримка склала 54 хвилини).
Як відомо, в суботу, 26 червня, дощі, що прийшли в Україну, продовжать хоча б частково остуджувати прожарене червневим сонцем повітря країни. Вони можуть зіпсувати відпочинок і пляжникам на морських курортах країни.
Похолодання очікується вже скоро – пекельна спека відступить спочатку на заході, а з початку наступного тижня посвіжішає і у всіх областях. У суботу та неділю стане більше дощів.