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СЬОГОДНІ Новини України

А з "Дією" можна? Розповідаємо, які документи потрібні виборцям

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
31 жовтня, 11:28
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У двох мажоритарних виборчих округах проходять позачергові вибори у Раду, а у Харкові проходять вибори мера
Виборці повинні мати із собою паспорт
Виборці повинні мати із собою паспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Для отримання бюлетеня виборці повинні мати із собою паспорт (у вигляді паспортної книжечки чи картки).

Про це пише прес-служба Центральної виборчої комісії.

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У ЦВК радять брати на голосування паспорт-книжку чи ІD-картку, а не документ у додатку "Дія"

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", – йдеться у повідомленні.

У ЦВК також нагадали, що згідно з постановою Кабміну перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон із використанням унікального електронного ідентифікатора у режимі реального часу є обов'язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг.

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Також наголошується, що проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може бути використано електронний паспорт.

Чи потрібні виборцям COVID-сертифікати

ЦВК зазначає, що жодним нормативно-правовим актом не передбачено перевірку на виборчих дільницях у виборців сертифікатів про вакцинацію, ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

Для виборців рекомендовано (відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я):

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  • обробити руки дезінфікуючим засобом перед входом у приміщення та після нього;
  • перебувати у масці так, щоб вона закривала ніс і рот;
  • мінімізувати час перебування у приміщенні;
  • утриматися від перебування у приміщенні для голосування з дітьми;
  • за можливості використовувати особисту ручку.

Виборці, у яких буде виявлено підвищення температури тіла або симптоми респіраторних захворювань, голосують у окремо облаштованій кабіні для голосування.

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  • У ЦВК пояснили, які документи треба брати із собою для голосування 31 жовтня у Черкаській та Херсонській областях.

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