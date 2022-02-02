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"А свастика буде?" Український бренд випустив величезні сережки з гербом СРСР (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 15:10
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Прикрасу можна купити або замовити в інтернеті за 20 тисяч гривень
Зовнішньо прикраса нагадує герб СРСР, але замість серпа та молота в центрі зображена п'ятикутна зірка.
Зовнішньо прикраса нагадує герб СРСР, але замість серпа та молота в центрі зображена п'ятикутна зірка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розгорівся черговий скандал через радянську символіку. Відомий магазин одягу українських дизайнерів випустив сережки, які майже повністю повторюють зображення герба СРСР.

Про це йдеться на сайті бренду.

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Вартість сережок майже 20 тисяч гривень. За ці гроші можна отримати великі сережки жовтого кольору із нової колекції. Щоправда зовнішньо вони нагадують герб СРСР. Але замість серпа та молота в центрі зображена п'ятикутна зірка.

На сережках є логотип магазину. Прикраса виконана вручну.

"Легкі двосторонні сережки з зіркою та логотипом. Ручна робота", – так підписаний товар.

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Фото: скріншот з сайту

Реакція соцмереж

У коментарях під фото в Instagram обурені. Користувачі пишуть, що це "сором" та "обурливо".

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"Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувеніроподібний несмак?", – йдеться в одному з коментарів.

Раніше ми писали:

  • У Києві на Майдані Незалежності помітили два портрети Йосипа Сталіна з червоним прапором СРСР.
  • Онлайн-магазин "Ну шо?" випустив святкові товари до Дня захисника та захисниць України з "совковим" написом і обурив цим Мережу.

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