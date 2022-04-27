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Ахметов зайняв тверду проукраїнську позицію ще у 2014 році у Донецьку, – голова ДПЕК

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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27 квітня, 11:08
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Український бізнесмен ще у 2014 році чітко визначився зі своєю позицією щодо існування української держави
Рінат Ахметов підтримують Україну та територіальну цілісність країни
Рінат Ахметов підтримують Україну та територіальну цілісність країни / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні
Бізнесмен Рінат Ахметов підтвердив свою проукраїнську та проєвропейську позицію ще у 2014 році в Донецьку, коли чітко сказав, що щасливий Донбас може бути лише у складі України та що Донбасу не по дорозі з так званим "ДНР".
Про це в інтерв'ю виданню Економічна правда заявив Максим Тимченко, генеральний директор Копанії ДТЕК, що належить Рінату Ахметову.
"У 2014 році він (Рінат Ахметов – прим.), перебуваючи в Донецьку, фактично під дулами автоматів, чітко сказав, що щасливий Донбас може бути тільки у складі України. Він прямо назвав так званих "лідерів" так званої "ДНР" пройдисвітами, які ведуть Донбас до краху, він заявив: "нам і Донбасу з т.зв. "ДНР", не по дорозі". Якщо ви це називаєте "дипломатією" – то що ж тоді є позицією? Це була тверда проукраїнська позиція", – заявив Тимченко.

Глава ДТЕК наголосив, що це була чітка та однозначна позиція, публічно озвучена бізнесменом безпосередньо в українському Донецьку, який тоді вже був затоплений російськими бойовиками.

"Я вважаю, що у 2014 році позиція про те, що ми бачимо Донбас у складі України, була достатньою. Коли зараз почалися військові дії, Рінат Ахметов теж назвав усе своїми іменами. У нього позиція завжди дуже прямолінійна, виходячи з його принципів та життєвих цінностей", – додав голова ДТЕК.

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар передали для потреби армії та на гуманітарні цілі понад 1,5 млрд грн.

Сам Рінат Ахметов публічно заявив, що Україна обов'язково переможе у війні проти Росії і він зробить усе у своїх силах, щоб цю перемогу прискорити та допомогти відновити зруйновані Росією міста. Дії самої Росії вона назвала злочинними, а її президента Путіна – військовим злочинцем.
Раніше бізнесмен пообіцяв відбудувати металургійні заводи в Маріуполі та відновити місто після перемоги України у війні проти Росії. Також ми розповідали, як бізнес Ріната Ахметова допомагає українській армії.

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