Арахамія спростував інформацію Офісу президента щодо переговорів з Росією

Депутат прокоментував дані щодо місця зустрічі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента заявили, що другий раунд переговорів із Росією щодо мирного врегулювання відбудеться у Біловезькій пущі. Голова парламентської фракції "Слуга народу", учасник української делегації Давид Арахамія, цю інформацію спростував.

Як повідомило видання "Укрінформ" з посиланням на Офіс президента, "українська делегація їде на переговори з Росією в Біловезьку пущу".

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Арахамія прокоментував цю інформацію у Facebook:

"Інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Переговори справді будуть, але місце інше. Усі деталі пізніше".

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