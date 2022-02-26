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Армія РФ взяла оперативну паузу: їм дуже боляче та гірко

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 лютого, 20:57
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Українська армія збила темп просування російських військ у бік Києва
Олексій Арестович заявив, що окупант взяв паузу в наступі на Київ.
Олексій Арестович заявив, що окупант взяв паузу в наступі на Київ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія взяла оперативну паузу України. Ворог зазнав серйозних втрат і не просувається у бік Києва.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу 26 лютого.

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За його словами, українській армії вдалося збити темп наступу окупантів.

"У противника оперативна пауза, але вона взята не добровільно, а завдяки величезним втратам, які вони зазнали, намагаючись атакувати позиції ЗСУ. Триває накопичення противника на захід від Києва, але ми завдаємо по ньому артилерійські удари – вони зазнають величезних втрат. Ми збили їм темп і зараз вони не рухаються у бік Києва, бо їм дуже боляче та гірко", – сказав Арестович.

Техніку РФ кидають на вулицях, у окупантів закінчилися паливо та їжа

За даними Генштабу ЗСУ, російські військовослужбовці, які вже третій день атакують Україну, почали масово кидати техніку. У них закінчується паливо та їжа. Також у ворога збільшується страх.

"Ласкаво просимо до пекла! Разом переможемо! Бий окупанта!" – зазначили у Генштабі.

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