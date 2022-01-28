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Автомобілі-фантоми не розпізнають усі номери: кому вдасться уникнути штрафу

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 15:24
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Насамперед патрулі відстежують порушення швидкісного режиму на дорогах
На дорогах України з'явилися автомобілі-фантоми
На дорогах України з'явилися автомобілі-фантоми / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 25 січня вперше на патрулювання виїхали автомобілі-фантоми. Ці поліцейські машини можуть фіксувати швидкість кількох авто одночасно. Але, як стало відомо, вони не можуть розпізнавати деякі номерні знаки.

Про це розповів радник голови МВС Антон Геращенко в Facebook.

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Як працюють автомобілі-фантоми?

Це автомобілі, які мають системи контролю швидкості. Вони можуть вимірювати швидкість під час руху самого фантома, а також, коли фантом стоїть у певному місці.

Коли авто зафіксує правопорушення, відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків порушника. Далі цю інформацію перевіряють у базах даних.

Майже всі порушення фіксуватимуться в автоматичному режимі.

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Вони не можуть розпізнавати деякі номерні знаки?

За словами радника голови МВС, літерні номери "САША", "МАША" чудово фіксуються та отримують штрафи.

"Поки не вирішено питання щодо автомобілів дипломатів, номерів військових авто та низки інших спецавтомобілів. Найбільша проблема – це авто двійники й авто зареєстровані до 2011 року. Бувають неточності у реєстраційних даних. Але ми працюємо в цьому напрямку", — наголосив Геращенко.

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Наразі з метою прихованого стеження за дотриманням правил дорожнього руху поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки та моделі авто відкрито не називатимуть, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Аварії в Україні

В Україні 2021 року сталося 5019 аварій за участю водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння У цих ДТП загинуло 113 людей, 1072 особи отримали травми.

За січень 2022 року вже зафіксовано 6567 випадків нетверезого керування транспортом.

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