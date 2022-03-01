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Білорусь готова вторгнутися в Україну — на кордоні вже 300 танків

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 18:43
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У Міноборони готуються відбивати провокації
Україна чекає на провокації з боку білоруського кордону / Колаж "Сьогодні"
Україна чекає на провокації з боку білоруського кордону / Колаж "Сьогодні"

Росія готує свідому провокацію, щоб виправдати введення білоруських військ на територію України. За даними розвідки, нині поблизу білорусько-українського кордону стоїть близько трьох сотень білоруських танків.

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Про це попередили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршрут м. Пінськ – Іваново – Драгичин (близько 30 км від державного кордону України). Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", – йдеться у повідомленні.

Про те, що Україна готуватиметься відбивати атаку з боку Білорусі, поінформував і народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Політик послався на джерело у розвідці.

"Україна підготувала точки для удару по Білорусі у разі остаточного переходу цієї країни до бойових дій проти України. Це буде масштабний удар по військових об'єктах і не тільки. Данілов озвучив лише малу частину інформації", – пише Гончаренко.

Вранці 1 березня повідомляли, що танки сусідньої республіки в'їхали на територію нашої країни.

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Напередодні на українсько-білоруському кордоні відбулася зустріч делегацій України та РФ. Сторони завершили перший раунд переговорів та поїхали до столиць для консультацій.

Крым того, читайте:

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