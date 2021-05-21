Без дощів і до +25: синоптики потішили прогнозом погоди на 21 травня (карта)

У п'ятницю в Україні буде гарна погода – без опадів, сильного вітру та гроз. Прогноз Укргідрометцентру

Гарна погода в Україні. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

До України після довгих дощів і гроз нарешті прийшла гарна погода. Сьогодні, 21 травня, майже у всіх областях буде сухо з мінливою хмарністю.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, у п'ятницю невеликий дощ з грозою можливий тільки в Одеській області. Швидкість вітру буде 5-10 м/с.

Карта: Укргідрометцентр

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Температура повітря вдень очікується 16-19 градусів у західних областях, у центральних і північних – 17-19, у південних – 17-22. На сході країни буде найтепліше – 19-25 градусів.

У Києві цього дня також буде сухо з мінливою хмарністю, на вулиці до 19 градусів.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, подекуди з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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