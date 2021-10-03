Без дощу, але холодно: прогноз погоди в Україні на 3 жовтня

Температура повітря в деяких регіонах вдень впаде до 12 градусів

Синоптики передають сприятливу погоду / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні в неділю, 3 жовтня, буде сухою і сонячною. Але температура повітря не буде занадто високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики відзначають, що найтепліше буде в західних областях. Стовпчики термометрів сягатимуть 17-19 градусів тепла.

Прогнозують сприятливу погоду на сході. Також без дощів, вдень прогнозують 13-16 градусів.

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В північних регіонах синоптики обіцяють сонце. Відмітки на термометрах покажуть 12-16 градусів. На півдні також буде сухо – там слід очікувати 15-18 градусів.

У Києві в неділю, 3 жовтня, варто очікувати тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до 14-16 градусів.

Коли в Україні включать опалення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні включать тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла.

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Шмигаль зазначив, що це передбачено законом, і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

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