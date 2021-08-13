Без щеплення не входити. В Одеській області чиновники перестали приймати невакцинованих

Місцеві жителі обурені незаконними діями співробітників місцевої міськради

У Балтській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чиновники місцевої міської ради ввели обмеження для громадян, невакцинованих від COVID-19.

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Жителі громади розповіли виданню "Думська", що без довідки від сімейного лікаря про щеплення або про те, що пред'явник вже не встиг перенести хворобу, неможливо отримати жодної послуги.

Нещеплених балтян і жителів сіл, що входять в ОТГ, просто перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинські округи. Причому почалося це неподобство ще 1 серпня.

Наскільки це законно

Як з'ясували журналісти "Думської", обмеження були введені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 6 липня. Водночас відповідні розпорядження мера і головного санітарного лікаря відсутні. Аналогічних рішень міськради або його виконкому теж немає.

Видання зазначає, що комісії з ТЕБ та НС при радах різних рівнів – це дорадчі органи і їхні протокольні рішення не є нормативно-правовими актами. А значить, не можуть застосовуватися для регулювання конституційних прав громадян.

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Іншими словами, така заборона не є законною, а чиновники, які його встановили, перевищили свої повноваження.

Уколовся? Отримай квиток в кіно!

Незважаючи на те, що вакцинація в нашій країні – поки що справа добровільна, влада всіляко заохочує громадян, які бажають зробити щеплення від коронавірусу. Так,

В Києві вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

А в Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд в громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

Нагадаємо, що наразі українцям зробили більш ніж 7 млн щеплень.

За добу робиться майже 170 тисяч щеплень.

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До того ж, МОЗ заохочувати лікарів за вакцинацію пацієнтів.