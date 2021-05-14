Більше 2200 в одному регіоні: де в Україні зробили найбільше щеплень за добу

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В Україні за останню добу, 13 травня, вакцинували проти коронавірусу 21 587 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Усього з початку кампанії прищепили 918 164 українця. Із них дві дози препарату отримали 8358 людей.
Де зробили найбільше щеплень:
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- Київ – 2249 щеплень;
- Львівська область – 1384 щеплення;
- Івано-Франківська область – 1339 щеплень;
- Закарпатська область – 1337 щеплень;
- Донецька область – 1244 щеплення.
Вакцинацію проводили 237 мобільні бригади з імунізації і 731 пункт щеплення. У чергу на отримання щеплення від COVID-19 записалися вже 550 017 людей.
Нагадаємо, в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.
Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Нині триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.
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