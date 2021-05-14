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Більше 2200 в одному регіоні: де в Україні зробили найбільше щеплень за добу

14 травня, 09:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні триває вакцинація людей проти коронавірусу. Усього щеплення отримали понад 900 тисяч людей

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні за останню добу, 13 травня, вакцинували проти коронавірусу 21 587 людей.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Усього з початку кампанії прищепили 918 164 українця. Із них дві дози препарату отримали 8358 людей.

Де зробили найбільше щеплень:

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Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy
  • Київ – 2249 щеплень;
  • Львівська область – 1384 щеплення;
  • Івано-Франківська область – 1339 щеплень;
  • Закарпатська область – 1337 щеплень;
  • Донецька область – 1244 щеплення.

Вакцинацію проводили 237 мобільні бригади з імунізації і 731 пункт щеплення. У чергу на отримання щеплення від COVID-19 записалися вже 550 017 людей.

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Нагадаємо, в Україні готові випускати COVID-вакцину, але є умова. Зараз українські фармацевтичні компанії готові швидко провести трансфер технологій, щоб випускати вакцину.

Також "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже не залишилося COVID-вакцин AstraZeneca. Нині триває імунізація українців мобільними бригадами, які використовують інші препарати.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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