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СЬОГОДНІ Новини України

Хворих дедалі менше. За добу в Україні виявили майже 3 тис. COVID-випадків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 08:14
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 645 124 особи, а померло – 94 838 людей
В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом
В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 25 грудня в Україні зафіксовано 2810 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 240, медпрацівників – 30).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1832 особи, а померли 138 людей. Крім цього, одужало 4279 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 428 212 осіб. Також проведено 16 669 943 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація від коронавірусу

За добу 25 грудня в Україні 28 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 9190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людину, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей.

Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

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