Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

В Україні знову зафіксовано набагато більше видужалих, ніж нових хворих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 21 січня в Україні підтвердили 5583 нових випадки зараження коронавірусом (1 177 621 з початку епідемії). За середу помер 241 українець (21 499 з початку епідемії), а одужали 13 981 людина (914 730 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, кількість видужалих від коронавірусу на 28 656 перевищує кількість хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

Тим часом в Україні чекають початку вакцинації вже в лютому. Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна може одночасно отримати вакцини від COVID трьох різних виробників – це будуть препарати з підтвердженим відсотком ефективності. Держава, як і обіцяла, візьме на себе витрати на вакцинацію близько 20 мільйонів українців, решта ж, швидше за все вже в другому півріччі цього року, зможуть зробити щеплення за гроші. Стала відома вартість платної вакцинації від COVID-19.

Відео: Сьогодні

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