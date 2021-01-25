Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини України

Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

25 січня, 08:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За минулу добу істотно знизилася захворюваність в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

Реклама

Як стало відомо, станом на ранок 25 січня в Україні підтвердили 2516 нових випадків зараження коронавірусом (1 194 328 з початку епідемії). За неділю померли 63 українці (21 924 з початку епідемії), а одужали 5783 людини (953 297 з початку епідемії).

В тренді
"Представниця російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мову

Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте більш детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курс долара: що прийде на зміну стабільності
Курс долара: що прийде на зміну стабільностіЕкономіка
"Представниця російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мовуУкраїна
Чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун – інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, який прорахував пандемію
Чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун – інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, який прорахував пандеміюУкраїна
"Я сестра Навального" – депутат з Переяслава підтвердила чутки про зв'язки з політикомРосія
Локдаун закінчився: як житимемо із 25 січня
Локдаун закінчився: як житимемо із 25 січняУкраїна
З дробовика по дітях: в Тернополі від стрільця постраждав не один школяр
З дробовика по дітях: в Тернополі від стрільця постраждав не один школярУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти