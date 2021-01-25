Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

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Як стало відомо, станом на ранок 25 січня в Україні підтвердили 2516 нових випадків зараження коронавірусом (1 194 328 з початку епідемії). За неділю померли 63 українці (21 924 з початку епідемії), а одужали 5783 людини (953 297 з початку епідемії).

Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте більш детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

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