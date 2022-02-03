Що робити українцям у разі вторгнення РФ – поради від військового експерта

Військовий Пілігрим заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну необхідно обов'язково мати зібраний тривожний рюкзак. Також треба розуміти, у якому напрямі треба рухатися.
Про це експерт повідомив у прямому ефірі токшоу "Сьогодні".
Що робити у разі агресії?
За словами військового Пілігрима, якщо ви отримали вчасно інформацію зі ЗМІ, потрібно розуміти, як виходити з цієї ситуації. Варіанта два: або негайно їхати на автомобілі протягом кількох годин (не більше трьох-чотирьох годин), або йти пішки в південно-західному напрямку України.
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У тривожному рюкзаку має бути додатковий теплий одяг або літній, медикаменти – серцеві препарати, від голови, шлунка та інше.
"Точка неповернення – як тільки ви отримуєте інформацію. Насправді краще слухати радіо, яке сповіщатиме про все. Якщо там скажуть, що треба їхати – не можна залишатися у містах", – додав експерт.
"Екстрена валіза"
Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.
У нього потрібно вмістити все необхідне життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.
Що потрібно взяти із собою
Документи:
Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.
Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.
Їжа та посуд:
- металеві казанок, флягу, ложку, чашку;
- запас питної води на один-два дні, по можливості його треба періодично оновлювати (три літри води на людину на добу);
- запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад ыз горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.
Одяг:
- два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;
- штани, куртка, каремати/спальні мішки;
- сорочку або кофту, плащ-дощовик, в'язану шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;
- нитки, голки.
Зв'язок:
- блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
- павербанки, зарядки, батарейки;
- радіоприймач на батарейках;
- карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.
Медикаменти та засоби гігієни:
- зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
- активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків;
- сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
- засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
- великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.
Якщо дозволяє місце, можна взяти:
- намет;
- поліуретановий килимок;
- спальник;
- ліхтарик;
- сірники;
- запальничку;
- свічки.
Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ якщо воно дійсно планувалося.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну.
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