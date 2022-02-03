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СЬОГОДНІ Новини України

Що робити українцям у разі вторгнення РФ – поради від військового експерта

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 06:30
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Ситуація в нашій країні загострюється. Тому треба бути готовими до різних сценаріїв
Українці мають зібрати тривожну валізу на випадок агресії Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці мають зібрати тривожну валізу на випадок агресії Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий Пілігрим заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну необхідно обов'язково мати зібраний тривожний рюкзак. Також треба розуміти, у якому напрямі треба рухатися.

Про це експерт повідомив у прямому ефірі токшоу "Сьогодні".

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Що робити у разі агресії?

За словами військового Пілігрима, якщо ви отримали вчасно інформацію зі ЗМІ, потрібно розуміти, як виходити з цієї ситуації. Варіанта два: або негайно їхати на автомобілі протягом кількох годин (не більше трьох-чотирьох годин), або йти пішки в південно-західному напрямку України.

У тривожному рюкзаку має бути додатковий теплий одяг або літній, медикаменти – серцеві препарати, від голови, шлунка та інше.

"Точка неповернення – як тільки ви отримуєте інформацію. Насправді краще слухати радіо, яке сповіщатиме про все. Якщо там скажуть, що треба їхати – не можна залишатися у містах", – додав експерт.

"Екстрена валіза"

Тривожна валіза – це міцний та зручний рюкзак об'ємом від 25 літрів. Він призначений для зберігання речей першої необхідності швидкої евакуації із зони надзвичайної події.

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У нього потрібно вмістити все необхідне життя на кілька днів. Вміст рюкзака може коригуватися відповідно до ваших потреб, але основний його зміст завжди однаковий.

Що потрібно взяти із собою

Документи:

Копії важливих документів – паспорти, автомобільні права, документи на нерухомість та автомобіль. Все необхідно запакувати в поліетилен.

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Гроші з карток краще зняти і взяти з собою.

Їжа та посуд:

  • металеві казанок, флягу, ложку, чашку;
  • запас питної води на один-два дні, по можливості його треба періодично оновлювати (три літри води на людину на добу);
  • запас їжі на пару днів: висококалорійні солодощі (чорний шоколад ыз горіхами, льодяники), тушонку, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви, чай/кава в пакетиках. Якщо дозволяє місце – крупи, макарони, сухі овочеві напівфабрикати.

Одяг:

  • два комплекти нижньої білизни, дві пари бавовняних шкарпеток, шкарпетки з вовни;
  • штани, куртка, каремати/спальні мішки;
  • сорочку або кофту, плащ-дощовик, в'язану шапочку, рукавички, шарф та зручне взуття;
  • нитки, голки.

Зв'язок:

  • блокнот, ручка, перелік важливих номерів у блокноті;
  • павербанки, зарядки, батарейки;
  • радіоприймач на батарейках;
  • карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку та умовне місце зустрічі вашої родини.

Медикаменти та засоби гігієни:

  • зубна щітка та паста, невеликий брусок мила, рушник (бувають похідні пресовані), туалетний папір, пару пачок сухих та вологих серветок, засоби інтимної гігієни, манікюрний набір, медичні маски;
  • активоване вугілля (від інтоксикації), парацетамол/ібупрофен (жарознижувальний), альбуцид (краплі для очей), фталазол (від кишкової інфекції), пенталгін (знеболюючий), імодіум (від діареї), супрастин (від алергії) та ліки, які ви приймаєте регулярно. Також в аптеці мають бути контакти власних лікарів та рецепти ліків;
  • сухий та медичний спирт, санітайзер, вологі серветки, дві пари гумових рукавичок, клапан із плівкою для штучного дихання;
  • засоби для зупинки кровотечі, марлеві серветки різних розмірів та нестерильні марлеві бинти; еластичні бинти із можливістю фіксації; пластирі різних розмірів; атравматичні ножиці для розрізання на постраждалій людині одягу;
  • великий шматок тканини, де можна зафіксувати кінцівку потерпілого, дезінфектор для рук, спиртові серветки, шприци.

Якщо дозволяє місце, можна взяти:

  • намет;
  • поліуретановий килимок;
  • спальник;
  • ліхтарик;
  • сірники;
  • запальничку;
  • свічки.

Також можна покласти компас, годинник (краще водонепроникний), ніж, сокиру, сигнальні засоби, наприклад, свисток. Декілька сміттєвих пакетів об'ємом 120 літрів. Якщо їх розрізати, з них можна зробити намет або намет, рулон широкого скотчу.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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