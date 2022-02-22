Щоб знали всі! Іноземний журналіст розповів в ефірі про ситуацію навколо України на 6 мовах (відео)

Філіп Кроутер робив прямі включення з центру Києва

Люди мали змогу почути інформацію на своїй рідній мові/Фото: скриншот, колаж: "Сьогодні"

Весь світ спостерігає за ситуацією в Україніта незаконними діями влади РФ на території Донбасу. Іноземні журналісти розповідають про ситуацію по-максимуму. Ось як, наприклад, британсько-німецько-люксембурзький журналіст Філіп Кроутер, який розповідає про те, що відбувається навколо нашої країни аж на 6 мовах.

Відповідне відео з'явилося на каналі LeHuffPost у YouTube.

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Деталі

Британсько-німецько-люксембурзький журналіст Філіп Кроутер під час своєї роботи у Києві розповідав про ситуацію навколо України та про дії Росії. Це він робив щоразу під час нових включень в ефір, і щоразу іншою мовою. Загалом використав іспанську, мімецьку, люксембурзьку, французьку, португальську та англійську мови.

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