Чтобы все знали! Иностранный журналист рассказал в эфире о ситуации вокруг Украины на 6 языках (видео)

Филипп Кроутер делал прямые включения из центра Киева

Люди имели возможность услышать информацию на своем родном языке/Фото: скриншот, коллаж: "Сегодня"

Весь мир наблюдает за ситуацией в Украине и незаконными действиями властей РФ на территории Донбасса. Иностранные журналисты рассказывают о ситуации по максимуму. Вот как, например, британско-немецко-люксембургский журналист Филип Кроутер, который рассказывает о том, что происходит вокруг нашей страны на 6 языках.

Соответствующее видео появилось на канале LeHuffPost в YouTube.

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Подробности

Британско-немецко-люксембургский журналист Филип Кроутер во время своей работы в Киеве рассказывал о ситуации вокруг Украины и о действиях России. Это он делал каждый раз во время новых включений в эфир, и каждый раз на другом языке. В целом использовал испанский, немецкий, люксембургский, французский, португальский и английский языки.

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