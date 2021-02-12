Циклон відходить із України: синоптики прогнозують сильні морози

Циклон "Волкер" відлютував в Україні. Сьогодні снігопади вщухли. Натомість синоптики прогнозують сильні морози.
Замело десять областей. Подекуди снігу насипало до метра. Хуртовини поки не дісталися Донеччини та Луганщини. Це видно на метеорологічній мапі.
12 лютого увечорі спостерігається невеликий сніг у Житомирській, Тернопільській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Хмельницький областях. У Донецькій області – місцями невеликий сніг із дощем; Луганській – дощ, повідомляє ДСНС.
За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, з метою встановлення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:
Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).
Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
Підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено зі снігових заметів понад 1190 транспортних засобів, у т. ч. 49 карет швидкої меддопомоги та 44 автобуса, та надано допомогу двом тисячам людей.
Нагадаємо, старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофєєв розповів сайту "Сьогодні", що люта зима протримається в Україні до кінця лютого. Хіба що наступного тижня опади не будуть такими рясними, як нині, оскільки відступить циклон. Але при цьому посилиться холод.
Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, а розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.
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