Циклон відходить із України: синоптики прогнозують сильні морози

У деяких областях насипало до метра снігу, однак негода не добралася до сходу країни

Циклон "Волкер" відлютував в Україні. Сьогодні снігопади вщухли. Натомість синоптики прогнозують сильні морози.

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Замело десять областей. Подекуди снігу насипало до метра. Хуртовини поки не дісталися Донеччини та Луганщини. Це видно на метеорологічній мапі.

Відео: Сьогодні

12 лютого увечорі спостерігається невеликий сніг у Житомирській, Тернопільській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Хмельницький областях. У Донецькій області – місцями невеликий сніг із дощем; Луганській – дощ, повідомляє ДСНС.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, з метою встановлення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Волинська область – на а/д Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).

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Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

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Підрозділами ДСНС з початку негоди вивільнено зі снігових заметів понад 1190 транспортних засобів, у т. ч. 49 карет швидкої меддопомоги та 44 автобуса, та надано допомогу двом тисячам людей.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофєєв розповів сайту "Сьогодні", що люта зима протримається в Україні до кінця лютого. Хіба що наступного тижня опади не будуть такими рясними, як нині, оскільки відступить циклон. Але при цьому посилиться холод.

Тим часом в Україні триває сніжний апокаліпсис. Останніми днями насипало стільки снігу, що снігоприбиральна техніка не справляється, а розчищати тротуари допомагали навіть рядові українці.

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