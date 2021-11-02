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СЬОГОДНІ Новини України

COVID-сертифікат у "Дії" стане доступним для людей зі старими паспортами

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 16:48
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Українці згенерували у додатку "Дія" понад 5,3 млн цифрових сертифікатів
Оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів
Оформити COVID-сертифікат у "Дії" зможуть і власники старих паспортів / Фото: Колаж: Сьогодні

Власники небіометричних паспортів та паперової посвідки на проживання зможуть оформити у "Дії" цифровий COVID-сертифікат.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передає "Укрінформ".

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"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати ковідні сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано",- сказав Вискуб.

Він додав, що на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати. Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, яка видавалась до 2018 року.

Дитячий сертифікат СOVID

У мобільному додатку "Дія" можна згенерувати дитячий СOVID-сертифікат. Він доступний для дітей віком від 12 років, які отримали мінімум одну дозу вакцини.

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  • Переконайтеся, що на смартфоні встановлена остання версія програми.
  • Авторизуватися у "Дії".
  • Додати до списку документів для відображення свідоцтво про народження дитини.
  • У меню "Послуги" виберіть "COVID-сертифікати".
  • Сертифікат дитини з'явиться у додатку разом із вашими.

Зазначимо, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чіпа NFC на ID-карті або біометричного паспорта.

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