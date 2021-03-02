Дев'ять з десяти: в Україні померли 88% хворих на COVID-19 на ШВЛ

Більшість пацієнтів з коронавірусом, які перебували на штучній вентиляції легенів в Україні, померли. З 8446 українців померли 7 479 осіб, що становить 88%.
Про це заявили в Національній академії наук.
Середня госпітальна летальність за весь період спостережень склала близько 15%, летальність у хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76%.
В НАН також відзначили, що за статистикою за тиждень з 23 лютого по 1 березня, в Україні майже у всіх регіонах зросла кількість летальних випадків від коронавірусу.
"Кількість летальних випадків початла повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання за офіційною статистикою різко прискорилося. Зростання смертності в офіційній статистиці не пов'язано із затримками опублікування (даних про коронавірус – Ред.)", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зростання кількості нових випадків фіксують у всіх регіонах, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.
Раніше ми писали, що для популяризації вакцинації від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати будь-які залишки вакцин для вакцинації громадських діячів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні всі бажаючі протягом року вакцинуються від ковіду.
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